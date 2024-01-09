Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan\'da Hac ve Umre Fuarı\'na ziyarette bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Cidde'de düzenlenen 2024 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'na ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, buradaki konuşmasında, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2024 Yılı Hac Protokolü'nü imzaladıklarını hatırlattı.

Erbaş, bu yıl Mekke ve Medine'ye getirecekleri 85 bin civarında hacıya, farizalarını yerine getirmeleri noktasında vasıta olacaklarını ifade etti.

Fuarda Diyanet İşleri Başkanlığının da standı olduğunu aktaran Erbaş, "Burada Başkanlığımızın 40 yıllık hac tecrübesini anlatmaya, tanıtmaya gayret ediyoruz. Hem Arapça hem İngilizce broşürlerle yaptığımız çalışmaları tanıtıyoruz. Hac organizasyonu yapan tek ülkenin standı olarak buradayız. Dünyada pek çok ülke hac organizasyonu yapıyor ama standı olan tek ülke biziz." dedi.

Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından geçen yıl "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" ödülü aldıklarını hatırlatarak, "Bu sene de geçen seneden daha iyi olabilmek için neler yapabiliriz, çalışmalarımızı daha iyi nasıl yapabiliriz, hacılarımıza daha nitelikli, daha kaliteli hizmeti nasıl verebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Fuarda incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı standında, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş, fuarda ayrıca, hacı adayları için büyük kolaylıklar sağlamayı amaçlayan "Mekke Yolu Projesi" konusunda Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle toplantı yaptı.