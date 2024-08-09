Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Türk devletlerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk devletlerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle bir ara geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsü'nün "Maveraünnehir Yaz Seminerleri" programı kapsamında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tataristan'dan gelen doktora seviyesindeki 25 kişilik akademisyen ve öğrenci grubunu kabul etti.

Erbaş, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğiniz yerler bizim ilk ulemamızın yani İslam'ın ilk yayılmasını sağlayan, akaidini oluşturan, tefsirden hadise, fıkıhtan kelama pek çok alimin doğup, büyüdüğü, okuduğu ve İslam'ı en güzel bir şekilde temsil ettiği topraklardır. Bizim için çok değerli ve biz oralara atalarımızın toprakları diyoruz. Aynı dini, aynı dili konuşan ki hepinizin konuştuğu Türkçe dilidir. O kadar çok birliğimiz var ki… Başkanlık olarak bu birliğimizi beraberce daha verimli çalışmalar yaparak, en iyi seviyelere getirmenin gayreti içerisindeyiz."

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise Maveraünnehir Yaz Seminerleri programının bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, öğrencilerin bir ay boyunca alacakları eğitim ve yapacakları ziyaretler hakkında bilgi verdi.