Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Türkiye Diyanet Vakfı 100\'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldiğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca İstanbul'da vakıf bağışçıları için düzenlenen "Vakıf Buluşmaları" programına katıldı.
Erbaş, burada yaptığı konuşmada, tarihte ilk vakıf müessesini Hz. Muhammed'in kurduğunu ifade ederek, "Emeviler'den Abbasilere, Endülüs'ten Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve bu yüzlerce vakıf işte Peygamber Efendimizin atmış olduğu bu temel üzerinde yükseliyor." dedi.
Osmanlı Devleti döneminde her alanda vakıf açıldığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:
"Türkiye Diyanet Vakfı da o medeniyetin bir devamı olarak 1975'te Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Başlangıçta amaç Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerine destek olmaktı. Şimdi o amaç devam ediyor ama büyüdü, sınırlarımızın ötesine taştı. 2019 yılında sadece kurban vesilesiyle ülkemizdeki 81 il, 922 ilçeyle birlikte 149 ülkede fakir fukara, garip gureba insana el uzatan bir vakıf haline geldi. Vakfımız, kurban vesilesiyle 100'ün üzerinde ülkede 35 milyon insana ulaşan bir vakıf haline geldi."
Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı.
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