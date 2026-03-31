Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, 10. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı\'na katıldı Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Kurumsal yapısını oluşturmuş ve yetkin insan kaynağına sahip dini idarelerimizin varlığını, Balkan coğrafyası için çok değerli bir imkan olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 10. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Arpaguş, İslamiyet'in can, mal, akıl, nesil ve din özgürlüğünü temin eden barış ve merhamet dini olduğunu belirtti.

İslam'ın cihanşümul ilkelerini kendilerine rehber edinen Müslümanların, geçmişten bu yana dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunduğunu vurgulayan Arpaguş, şöyle devam etti:

"Müslümanlar bu uğurda çalışmayı Allah'a ve insanlığa karşı bir sorumluluk olarak görmüşlerdir. Bu amaçla nice eğitim müesseseleri, vakıflar, cemiyetler kurmuşlardır. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde, nice insanlar yetiştirmişlerdir. Bu gerçeğin, bu coğrafyada pek çok delilini zikretmek mümkündür. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Priştine'de Alaaddin Medresesi, Üsküp'te İsa Bey Medresesi, İshak Bey Camisi, Mustafa Paşa Camisi, Hünkar Camisi, bunlardan sadece birkaçıdır. Bunların her biri hem birer ibadethane olarak Müslümanlara, hem de birer medrese ve vakıf olarak tüm insanlığa hizmet vermiştir."

"Bölge ülkelerinin dini idare teşkilatlarının işbirliği yapmasını önemsiyoruz"

İslam'ın ilim ve irfan, adalet ve merhamet, iyilik ve ahlak anlayışının, Balkanlara bir ruh kazandırdığına dikkati çeken Arpaguş, "Bu ruh, bugün tüm farklılıkları bir araya getiren görünmez bir bağ olarak hala varlık göstermektedir. Bizlere düşen, bu tarihi bağı korumak, bizleri bir arada tutan değerlere sahip çıkmak, insanlığın en değerli mirası olarak geleceğe taşımaktır. Bu bağlamda, kurumsal yapısını oluşturmuş ve yetkin insan kaynağına sahip dini idarelerimizin varlığını Balkan coğrafyası için çok değerli bir imkan olarak görüyoruz. Bölge ülkelerinin dini idare teşkilatlarının eğitim, kültür, aile, gençlik ve yayıncılık gibi alanlarda işbirliği yapmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın pek çok bölgesinde Müslüman varlığına ve İslami değerlere yönelik sistematik baskılara, saldırılara şahit olduklarını belirten Arpaguş, "Dünyanın barış ve huzuruna kasteden tüm bu girişimlerin bir insanlık suçu olduğunu vurgulamak isterim. Dolayısıyla tüm inanç mensuplarının, bu baskıcı, dışlayıcı, ötekileştirici zihniyete karşı birlikte hareket etmeleri, işgal ve katliamlara karşı omuz omuza mücadele vermeleri, barışa susamış tüm dünya toplumları için hayati bir önem arz etmektedir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
16:36
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:11:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.