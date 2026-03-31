Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, 10. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı\'na katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Kurumsal yapısını oluşturmuş ve yetkin insan kaynağına sahip dini idarelerimizin varlığını, Balkan coğrafyası için çok değerli bir imkan olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 10. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Arpaguş, İslamiyet'in can, mal, akıl, nesil ve din özgürlüğünü temin eden barış ve merhamet dini olduğunu belirtti.

İslam'ın cihanşümul ilkelerini kendilerine rehber edinen Müslümanların, geçmişten bu yana dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunduğunu vurgulayan Arpaguş, şöyle devam etti:

"Müslümanlar bu uğurda çalışmayı Allah'a ve insanlığa karşı bir sorumluluk olarak görmüşlerdir. Bu amaçla nice eğitim müesseseleri, vakıflar, cemiyetler kurmuşlardır. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde, nice insanlar yetiştirmişlerdir. Bu gerçeğin, bu coğrafyada pek çok delilini zikretmek mümkündür. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Priştine'de Alaaddin Medresesi, Üsküp'te İsa Bey Medresesi, İshak Bey Camisi, Mustafa Paşa Camisi, Hünkar Camisi, bunlardan sadece birkaçıdır. Bunların her biri hem birer ibadethane olarak Müslümanlara, hem de birer medrese ve vakıf olarak tüm insanlığa hizmet vermiştir."

"Bölge ülkelerinin dini idare teşkilatlarının işbirliği yapmasını önemsiyoruz"

İslam'ın ilim ve irfan, adalet ve merhamet, iyilik ve ahlak anlayışının, Balkanlara bir ruh kazandırdığına dikkati çeken Arpaguş, "Bu ruh, bugün tüm farklılıkları bir araya getiren görünmez bir bağ olarak hala varlık göstermektedir. Bizlere düşen, bu tarihi bağı korumak, bizleri bir arada tutan değerlere sahip çıkmak, insanlığın en değerli mirası olarak geleceğe taşımaktır. Bu bağlamda, kurumsal yapısını oluşturmuş ve yetkin insan kaynağına sahip dini idarelerimizin varlığını Balkan coğrafyası için çok değerli bir imkan olarak görüyoruz. Bölge ülkelerinin dini idare teşkilatlarının eğitim, kültür, aile, gençlik ve yayıncılık gibi alanlarda işbirliği yapmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın pek çok bölgesinde Müslüman varlığına ve İslami değerlere yönelik sistematik baskılara, saldırılara şahit olduklarını belirten Arpaguş, "Dünyanın barış ve huzuruna kasteden tüm bu girişimlerin bir insanlık suçu olduğunu vurgulamak isterim. Dolayısıyla tüm inanç mensuplarının, bu baskıcı, dışlayıcı, ötekileştirici zihniyete karşı birlikte hareket etmeleri, işgal ve katliamlara karşı omuz omuza mücadele vermeleri, barışa susamış tüm dünya toplumları için hayati bir önem arz etmektedir." açıklamasını yaptı.