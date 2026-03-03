Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kosova'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kosova'da iftar programında konuştu Açıklaması

03.03.2026 22:33
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cenabıhakk'ın kardeşler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı bir ve beraber olmayı emrettiğini belirterek, "Mümin kardeşlerimizden dünyanın neresinde olursa olsun, birinin tırnağına, birinin etine parmağına diken batacak olsa onun acısını hüznünü hissetmek...

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cenabıhakk'ın kardeşler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı bir ve beraber olmayı emrettiğini belirterek, "Mümin kardeşlerimizden dünyanın neresinde olursa olsun, birinin tırnağına, birinin etine parmağına diken batacak olsa onun acısını hüznünü hissetmek ve paylaşmak bizim imanımızın bir gereğidir." dedi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği işbirliğinde Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen iftar programında konuştu.

Cenabıhakk'ın kardeşler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, bir ve beraber olmayı emrettiğini belirten Arpaguş, "Mümin kardeşlerimizden dünyanın neresinde olursa olsun, birinin tırnağına, birinin etine parmağına diken batacak olsa onun acısını hüznünü hissetmek ve paylaşmak bizim imanımızın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği imana şart koşan sevgili peygamberimizin bu düsturu çerçevesinde birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, muhabbetimizin ilelebet payidar olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Ben bu güzel Prizren akşamında, gönül soframıza teşrif eden bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cenabıhakk'ın kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim etmesini diliyorum."

Arpaguş, "Kosova'da, Prizren'de iftara geleceğimi kendilerine arz ettiğimde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan sizlere muhabbetlerini ve sevgilerini gönderdi. Onu da huzurlarınıza arz ediyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Müslüman olan 2 ülkenin bulunduğunu ve bunların Türkiye ve Kosova olduğunu belirterek, "Bu nedenle hem Kosova'nın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin diyanet kurumları son derece yakın ve sıkı bir işbirliği içerisinde." dedi.

Kosova Başbakan Yardımcısı Damka da Türkiye ile Kosova arasında çeşitli alanlardaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, Kosova'nın başkenti Priştine'de Türkiye Diyanet Vakfınca inşa edilen cami tamamlandığında iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun simgesi olacağını vurguladı.

Kosova İslam Birliği Başkanı Tırnava ise konuşmasında ramazan ayının birlik, kardeşlik, sevgi, beraberlik, dayanışma, fedakarlık anlamlarını taşıdığına vurgu yaptı ve Kosova'da görev yapan Türk kurumlarına sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, iftar programına, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kosova'da iftar programında konuştu Açıklaması

SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kosova'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
