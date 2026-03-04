Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya'da iftar programında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya\'da iftar programında konuştu Açıklaması
04.03.2026 21:27
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bizleri yaratılışta eş, imanda kardeş kılan Cenabıhakk'a hamdüsenalar olsun ve ilelebet bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim kılsın.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bizleri yaratılışta eş, imanda kardeş kılan Cenabıhakk'a hamdüsenalar olsun ve ilelebet bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim kılsın." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği işbirliğinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir otelde iftar programı düzenlendi.

İftar programına Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, Kuzey Makedonyalı siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletti.

Muhabbet sofraları olarak nitelendirdiği iftar programlarında sevgilerini paylaşmak üzere bulunduklarını ifade eden Arpaguş, şunları dile getirdi:

"Cenabıhak bizleri kardeş olarak yarattı. Sevgili Peygamberimiz ise bizlere 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız.' diyerek aramızda sevgi ve muhabbet bağlarının daim olmasını emretti. Bizleri yaratılışta eş, imanda kardeş kılan Cenabıhakk'a hamdüsenalar olsun ve ilelebet bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim kılsın."

Arpaguş, bugün onları fiziki sınırların ayırmış olabileceğini, ancak kalplerinin, gönüllerinin ve muhabbetlerinin asla bir sınırı olmayacağını söyledi.

Büyükelçi Ulusoy, iftar organizasyonu için Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'ın tüm unsurlarını birlikte yaşama kültürüyle ihtiva ettiğini kaydetti.

Ulusoy, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağladığını belirterek, şunları vurguladı:

"Türkiye olarak biz de Balkanlar'ın güvenliğini, refahını ve istikrarını kendi güvenlik, refah ve istikrarımızdan ayrı tutmuyor, Kuzey Makedonya'nın tüm kesimlerini kapsayan ve kucaklayan bir yaklaşımla bu dost, müttefik ve kardeş ülkeye Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve diğer birçok kurumumuzla destek vermeye devam ediyoruz."

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur ise müşavirlik olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, Türkiye'de okumak isteyen Kuzey Makedonyalı gençlere yurt ve burs imkanları da sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

