Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul\'da öğrenci yurdunun temel atma törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun temel atma törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, Erbaş, törende yaptığı konuşmada, yurdun hayırlı olmasını diledi.
Ramazanın rahmet ayı olduğunu belirten Erbaş, "Kur'an ayındayız, hayır, infak, yardımlaşma ayındayız. Dolayısıyla bu ayı, işte burada 200'e yakın gencimizin kalacakları bir yuva olarak 4 yıl boyunca istifade edecekleri bir hayır kurumunu açarak taçlandırıyoruz adeta." ifadelerini kullandı.
Öğrencilik yıllarında kendisinin de yurtta kaldığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:
"Gençlerimize bir yurt yaparak onların hem okullarından döndükten sonra burada rahat bir ortamda kalmalarını hem de burayı bir eğitim kurumu gibi değerlendirmelerini düşünüyoruz. Biz diyoruz ki, hem yurtta kalsın hem de kurs alsın, dersler alsın. Burada öğrencilerimiz sadece kendi okul derslerini çalışarak kalmayacak aynı zamanda konferanslar, seminerler, okuma etkinlikleri ile yurdu değerlendirecekler."
"İnsanlığa faydalı olmaya gayret edelim"
Yurdun en kısa zamanda tamamlanması dileyen Erbaş, şunları kaydetti:
"Özellikle infak ayı olan bu ramazan ayında Müslümanların, varlıklı insanların hayır kurumlarına, vakıflara, Türkiye Diyanet Vakfı ve benzeri yerlere bu tür faaliyetlerin, etkinliklerin devam edebilmesi için katkıda bulunmaları, onların inşallah sevap hanelerini de dolduracaktır. 'Hayırda yarışınız.' ayetikerimesini şu ramazan günlerinde daha bilinçli bir şekilde anlamaya ve uygulamaya çalışarak milletimizin, insanlığın hizmetinde olmaya, insanlığa faydalı olmaya gayret edelim."
TDV Genel Müdürü İzani Turan'ın selamlama konuşması yaptığı törende, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt da dua etti.
Törene, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Muharrem Kuzey de katıldı.
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