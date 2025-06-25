Diyanet İşleri Başkanı Erbaş vatandaşları 27-29 Haziran'da düzenlenecek Uluslararası Aile Fuarı'na davet etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları 27-29 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Uluslararası Aile Fuarı'na davet etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin, Allah'ın bahşettiği en değerli emanet ve toplumun mayası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 27-29 Haziran tarihleri arasında "Aile ve İyilik" temasıyla Uluslararası Aile Fuarı düzenleyeceklerini ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan ve Ankara'da gerçekleşecek olan bu fuarda aileye dair birçok konuyu alanında uzman isimlerle birlikte ele alacak, gerçekleştirilecek çekilişle 3 ailemizi umreye gönderecek, atölyelerden söyleşilere, tiyatro ve konserlerden sanat ve oyun sokaklarına uzanan birçok etkinlikle aileye ve iyiliğe dair bilincimizi güçlendirmeye gayret edeceğiz. İyiliğin, güzelliğin ve merhametin filizlendiği aile yuvalarını daha güçlü kılmak duasıyla tüm vatandaşlarımızı fuarımızda buluşmaya davet ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."