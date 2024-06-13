Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 hacı adayını Arafat'a taşıyor - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 hacı adayını Arafat'a taşıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 hacı adayını Arafat'a taşımak için özel bir operasyon düzenliyor. 655 otobüsün kullanılacağı operasyonla hacı adayları, Arafat ziyaretine ulaştırılacak. Ayrıca, sıcak hava koşullarında hacı adaylarının konforunu sağlamak için çadırlar özel olarak hazırlanmıştır. Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat programı düzenlenecek ve vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yapacak. Vakfe duası Türkiye'den canlı yayınla izlenebilecek.

13.06.2024 10:03
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, 84 bin 942 hacı adayı, 655 otobüsü kapsayan özel operasyonla Arafat'a taşınacak.

"Müslümanların büyük buluşması" olarak nitelendirilen Arafat ziyaretine sayılı günler kala gerek hacı adaylarının intikali gerekse konaklamalarına yönelik hazırlıklarda sona gelindi.

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarını "mahşerin provası" olarak da değerlendirilen Arafat buluşmasına taşımak için çalışmalarına yoğunluk verdi.

Medine'deki hacı adaylarının tamamı Arafat ziyareti için Mekke'ye taşındı. Cuma günü öğleden sonra Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a başlayacak yolculuk için özel bir operasyon hazırlığında bulunan Başkanlık, bu kapsamda 655 otobüs ile hizmet verecek. 84 bin 942 hacı adayı, otobüslerin gerçekleştireceği üç seferle bölgeye taşınacak.

Bunun yanı sıra hava sıcaklığının 45 dereceye yaklaştığı kentte hacı adaylarını Arafat'ta ağırlamak için sanayi tipi klimalarla soğutulan irili ufaklı 500 civarında çadır kuruldu. Diğer senelerden farklı olarak sünger yatakların yerini katlanabilir yatakların aldığı çadırların dışı da ilk defa özel yalıtımla kaplanarak sıcaktan korunma sağlanacak.

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek hacı adayları için ekipler tarafından irşat programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.

Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptıracak

Arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Başkan Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.

Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesi sonrasında şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 hacı adayını Arafat'a taşıyor - Son Dakika

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