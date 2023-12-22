Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbelerinde Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan için dua edilmesini istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne yolladığı yazıyla, cuma hutbelerinde, bir sonraki talimata kadar Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan'daki mazlum halklar için de dua edilmesini istedi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günleri ikinci hutbeden sonra yapılan Türkçe duanın, bir sonraki talimata kadar aşağıda yer verilen şekilde yapılacak.

'Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana-babamızı ve bütün müminleri bağışla. Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Onları muzaffer eyle. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin."