Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da bir camide yaşandığı iddia edilen "darp" olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Başkanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide dün cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili inceleme başlatılarak, müfettiş görevlendirildiği bildirildi.