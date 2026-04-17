Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Çocukları Koru - Son Dakika
Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Çocukları Koru

17.04.2026 09:44
Diyanet, hutbesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik saldırılara dikkat çekerek sorumluluk çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde okutulacak olan cuma hutbesinde, öğretmen ve öğrencileri hedef alan saldırılara dikkati çekerek, çocukların korunması konusunda tüm kesimlere sorumluluk çağrısında bulunuldu. Hutbede, "Dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim anlayışı, olumsuz iletişim dili evlatlarımızın ruh ve gönül dünyalarını bulandırmaktadır. Hayatın pek çok alanına etki eden bu problemler, yavrularımızı değerlerimize yabancılaştırmakta, onların tertemiz zihinlerini kirletmekte ve kalplerini karartmaktadır. Yavrularımızı, batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesini "Birbirimize Kenetlenelim, Sorumluluklarımızı İdrak Edelim" başlığıyla yayımladı. Hutbede, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının toplumun tüm kesimlerini derinden sarstığına değinilerek, saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için rahmet dilendi.

Hz. Muhammed'in müminlerin birbirine kenetlenmiş binalar gibi olması gerektiğine dair hadisine atıf yapılan hutbede, içinde bulunulan sürecin bir dayanışma dönemi olduğu belirtildi. Diyanet, "Bugünler, milletçe kenetlenme, acıları ve hüzünleri paylaşma, barış ve huzur iklimini muhafaza etme günleridir. Yüce Rabbimizin merhametine, devletimizin basiretine, milletimizin sağduyusuna güvenme günleridir" ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

"Evlatlarımızın, vatan ve mukaddesatına bağlı olarak yetişmeleri için daha fazla gayret gösterelim"

Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de tüm sıkıntıların üstesinden el ele verilerek gelinebileceği vurgulanan hutbede, şöyle denildi:

"Acımız çok büyük. Ancak, dün olduğu gibi bugün de millet olarak el ele, gönül gönüle verip bütün sıkıntılarımızın üstesinden gelebilir, dertlerimize derman olabiliriz. Yeter ki, kötülüğün içimizi karartmasına, birbirimize olan güvenimizi sarsmasına fırsat vermeyelim. Evlatlarımızın, vatan ve mukaddesatına bağlı, imanlı ve ahlaklı bir insan olarak yetişmeleri için daha fazla gayret gösterelim."

Toplumsal kesimlere ve ailelere sorumluluk çağrısı...

"Günümüzde çocuklarımız, çok yönlü bir kuşatma altındadır" denilen hutbede, dijital bağımlılıktan zararlı alışkanlıklara kadar pek çok faktörün gençlerin zihinlerini kirlettiğine dikkati çekildi. Bu durumun evlatları öz değerlerinden uzaklaştırdığı belirtilerek, tüm toplumsal aktörlere şu çağrıda bulunuldu:"

"Dijital bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim anlayışı, olumsuz iletişim dili evlatlarımızın ruh ve gönül dünyalarını bulandırmaktadır. Hayatın pek çok alanına etki eden bu problemler, yavrularımızı değerlerimize yabancılaştırmakta, onların tertemiz zihinlerini kirletmekte ve kalplerini karartmaktadır. Dolayısıyla, anne ve babalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, medya mensupları, sanatçılar, yapımcılar, akademisyenler, hocalar, öğretmenler, hasılı millet olarak hepimiz, her zamankinden daha fazla sorumluluklarımızın idrakinde olalım."

"Çocuklarımıza sığınabilecekleri ilk limanın aileleri olduğunu onlara hissettirelim"

Hutbede, çocukların ilk sığınağının aileleri olması gerektiği ifade edilirken, sosyal çevre ve dijital dünya kontrolü konusunda dikkatli olunması gerektiği şu sözlerle aktarıldı:

"Yüce Rabbimizin tertemiz fıtratla yarattığı ve bizlere emanet ettiği çocuklarımızın ellerinden tutalım, sığınabilecekleri ilk limanın aileleri olduğunu onlara hissettirelim. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiklerine, dijital mecralarda nasıl vakit geçirdiklerine dikkat edelim. Yavrularımızı, batıl akımların, şiddet içerikli oyunların insafına bırakmayalım."

Tahrim Suresi'nde yer alan "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" ayetiyle tamamlanan hutbede, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesine davet edildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Çocukları Koru - Son Dakika

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş Altınlarını bile çalmışlar Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı
Kocaeli’de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı
Alanya’da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
SON DAKİKA: Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Çocukları Koru - Son Dakika
