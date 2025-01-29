Diyanet'ten Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Diyanet'ten Filistin'e Destek Mesajı

Diyanet\'ten Filistin\'e Destek Mesajı

Ali Erbaş, Filistin'in bağımsızlığını ve tarihsel önemini vurguladı.

29.01.2025 16:47
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye için Filistin davasının çok eskilere dayandığını, Kudüs, Gazze ve Filistin'in tam bağımsızlığını görmek istediklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ve heyetiyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Türkiye için Filistin davasının 7 Ekim'den bu yana olmadığını ve çok eskilere dayandığını belirterek, Kudüs, Gazze ve Filistin'in tam bağımsızlığını görmek istediklerini ifade etti.

Tekruri ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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