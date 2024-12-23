Diyanet'ten Hac Sınavı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet'ten Hac Sınavı Açıklaması

Diyanet, 2025 Hac Sınavı'nda kural ihlali nedeniyle sınavı iptal edip yeniden yapacağını duyurdu.

23.12.2024 18:17
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Sınavı sorularının bazı yöneticilerin yakınlarına verildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylara yönelik sınavın, 9 Kasım 2024'te 19 ilde yapıldığı hatırlatıldı.

Sınavın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurular üzerine inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde, test sınavına katılan bir sağlık görevlisinin, sınav kurallarında açıkça belirtildiği ve sınav öncesinde tedbir alındığı halde cep telefonunu sınav salonuna sokarak, sınavın sonunda kitapçıkların teslimi anındaki kalabalık sırasında yan yana iki sayfanın fotoğrafını çektiği ve sınavdan yaklaşık 3 saat sonra bir WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edilmiştir.

Söz konusu sağlık çalışanı adayın bireysel kural ihlali sebebiyle sınavın güvenilirliğine gölge düşmemesi ve adayların şaibe kaygısının bertaraf edilmesi, ayrıca kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından gerçekleştirilen sınavın tüm adaylar için iptal edilerek yeniden yapılması uygun görülmüştür. Bu bağlamda sınavın, 25 Ocak 2025'te yapılmasına karar verilmiştir.

Hal böyleyken soruların bazı yöneticilerin yakınlarına verildiği, ayrıca bazı kişilere de hediye karşılığında gönderildiği iddiası tamamen yalandır. Başkanlığımız ve yöneticilerimizi hedef alan bu kasıtlı haberle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Hac, Son Dakika

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