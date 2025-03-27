Diyanet'ten Kur'an Hizmetleri Vurgusu - Son Dakika
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Diyanet'ten Kur'an Hizmetleri Vurgusu

Ali Erbaş, İslam'ın hakikatlerini yaymak için farklı dillerde Kur'an meali ve eserler hazırladıklarını belirtti.

27.03.2025 02:20
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmak için farklı dillerde Kur'an meali ve dini eserler hazırlayıp neşrediyoruz." dedi.

Erbaş, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finalindeki konuşmasında, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kuran-ı Kerim'in hidayet rehberi bir kitap olduğunu söyleyen Erbaş, Kur'an'ın nüzulü, kaydedilişi ve tilavetiyle her yönden mucizevi bir kitap olduğunu vurguladı.

Hz. Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir" hadisini hatırlatan Erbaş, "İşte en hayırlılar burada. Kur'an'ı öğrenenler, öğretenler, tilavet edenler ve yarışmayla hüsn-i tilaveti 'en güzel ben okuyorum' düşüncesiyle bu yarışmaya giren kardeşlerimiz, hocalarımız burada. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşatmaya çalışmanın da ibadet olduğunu ifade eden Ali Erbaş, "Sesimizi Kur'an ile süslediğimiz gibi hayatımızı da onun ilke, ölçü ve değerleriyle süslememizin gayreti içinde olmalıyız. Hiç şüphesiz bu uğurda ortaya koyacağımız gayret ve kararlılık her şeyden önce yüce Allah katında değerimizi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye ve dünyanın pek çok noktasında Kur'an hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Her yaştan kardeşimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlaması için çeşitli eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan camilerimizin minber ve mihraplarıyla, Kur'an kurslarımızın imkanlarıyla, görsel ve yazılı medya vasıtalarımızla halkımızı ve tüm insanlığı Kur'an'ın ve sünnetin rehberliğiyle buluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu amaçla İslam'ın hakikatlerini yeryüzünün her köşesine ulaştırmak için farklı dillerde Kur'an meali ve dini eserler hazırlayıp neşrediyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ali Erbaş, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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