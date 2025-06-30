Diyanet'ten Yaz Kur'an Kursları Hazırlığı - Son Dakika
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Diyanet'ten Yaz Kur'an Kursları Hazırlığı

Diyanet\'ten Yaz Kur\'an Kursları Hazırlığı
30.06.2025 13:47
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Ali Erbaş, yaz Kur'an kursları için teknolojik materyal ve eğitim programı hazırlandığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ders materyalleri konusunda teknolojik imkanlardan azami derecede istifade ediyoruz. Gerek mekan gerek materyal olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Eğitim programını, kitaplarını ve materyallerini, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini ve yaşını dikkate alarak hazırladık." dedi.

Sakarya'da Serdivan İlçe Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı", Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olan Erenler Müftülüğü Bilge Hafız Kur'an Kursu öğrencisi Mustafa Karaca'nın tilavetiyle başladı.

Daha sonra çocuklar tarafından "Ekmek ve Şükür" adlı piyes oynandı, oratoryo gösterisi sunuldu ve ilahi dinletisi yapıldı.

Programda konuşan Erbaş, ülke genelinde 90 bin cami, 30 bini aşkın Kur'an kursu ve 150 bine yakın müftülük personeliyle her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu sene de çocukları rahmet ve bereket kaynağı camilerle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Ülkenin her köşesindeki camilerin çocuklarla şenleneceğini, kubbelerde onların seslerinin yankılanacağını belirten Erbaş, "Bizler yaz Kur'an kurslarımızla kendini ve Rabb'ini bilen, Peygamber'ini tanıyan, kendisiyle barışık, iyiliğin peşinden koşan iyi insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın iman ve salih amel şuuruna sahip erdemli ve ahlaklı birer insan olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Erbaş, ders materyallerine ilişkin bilgi vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ders materyalleri konusunda teknolojik imkanlardan azami derecede istifade ediyoruz. Bu anlamda gerek mekan gerekse materyal olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kurslarımızın eğitim programını, kitaplarını ve materyallerini, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini ve yaşını dikkate alarak hazırladık. Şimdi ülkemizin her bir köşesinde binlerce camimiz ve görevlimizle, Kur'an kurslarımız ve öğreticilerimizle, büyük heyecan içerisinde yavrularımızın camilerimize gelişini bekliyoruz."

Eğitimde istenilen neticeyi elde etmenin yolunun anne ve babaların sahiplenmesinden, benimsemesinden ve eğitim süreçlerinde yer almasından geçtiğini vurgulayan Erbaş, "Bu sebeple yaz Kur'an kursunu çocuklarımızdan önce anne ve babalar olarak bizler sahiplenmeliyiz. Bu kursun önemini ve kendileri için ne anlam ifade ettiğini onlara hissettirmeliyiz. Anne ve babalar olarak bizler, çocuklarımızın iyiliğini sadece istemekle yetinemeyiz, onların iyiliği için emek ve çaba sarf etmeliyiz. Onun için sizlerden çocuklarınızı kurslarımıza teşvik etmenizi, her gün onların güler yüzle ve sevgiyle kursa hazırlamanızı istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Eğitim sürecinde öğrencilerinize karşı daima müşfik ve mütebessim olunuz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, değerler eğitiminin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller, tarihine, kültürüne ve değerlerine uzak kalacaktır. Değerlerinden kopuk bir neslin hayata dair sağlam duruşa sahip olması mümkün değildir. Değerlerine yabancılaşan bir neslin geleceğe dair berrak ufka sahip olması da zordur. Bu noktada yaz Kur'an kurslarımız bizim için son derece değerli bir fırsattır. Zira bizler kurslarımızda sadece Kur'an okumayı öğretmiyoruz. Kur'an'ın hayat veren ilkeleri, Peygamber'imizin örnek ahlakı ve dinimizin evrensel değerleriyle de tanıştırıyoruz. Böylece çocuklarımız tertemiz fıtratlarını muhafaza etme imkanı buluyor, Kur'an kurslarımızda, camilerimizde zararlı anlayışlar karşısında daha güçlü ve dirençli hale geliyor."

Kur'an kursu hocaları ve öğreticilerine de tavsiyelerde bulunan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler, 'Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.' buyuran bir Peygamber'in ümmetiyiz. Muhatap kitlemiz yeryüzünün en hassas ve nadide varlıkları olan çocuklarımızdır. Onlar sizin sevginize, ilginize ve anlayışınıza muhtaçtır. Bu sebeple eğitim sürecinde öğrencilerinize karşı daima müşfik ve mütebessim olunuz. Onlara içten ve samimi davranmanız hem size olan saygılarını hem de öğrenmeye dair isteklerini artıracaktır. Unutmayalım ki çocukları tanımak, onlarla daha samimi bir iletişim kurmamızı sağlayacaktır. İşte o zaman onların dünyasında sözümüzün anlamı ve kalıcı etkisi olacaktır. Sözümüz, tutum ve davranışlarımız, onların zihin ve gönül dünyalarında silinmez izler bırakacaktır. Bu da eğitimdeki verimliliğimizi daha iyi bir seviyeye yükseltecektir."

Erbaş ayrıca, kurs dönemlerinde cami cemaatine çocuklara karşı anlayışlı ve hoşgörülü olması çağrısında bulundu.

Programın ardından konferans salonunun dışında öğrenciler tarafından açılan ebru stantlarını gezen Erbaş, çocukların çalışmalarını inceledi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut ve İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın da konuşma yaptığı programa, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ali Erbaş, sakarya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Yaz Kur'an Kursları Hazırlığı - Son Dakika

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