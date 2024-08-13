Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı\'ndan Harekat Başkanlığına atanan Tümgeneral Vali Akkoyun\'a veda ziyaretinde bulundu

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Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında görevli iken Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Harekat Başkanlığına atanan Tümgeneral Fedai Ünsal, Vali Tuncay Akkoyun'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atanan Tümgeneral Ünsal, Vali Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Vali Akkoyun, görüşmede Tümgeneral Ünsal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener de hazır bulundu.