Diyarbakır'a Yeni Sosyal Hizmetler Kampüsü - Son Dakika
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Diyarbakır'a Yeni Sosyal Hizmetler Kampüsü

11.06.2026 19:14
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Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki sosyal hizmetler kampüsünü inceledi, hizmetlerin detaylarını paylaştı.

Haber: Ahmet ÜN - Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da huzurevi, kadın konukevi, çocukevleri ve engelsiz yaşam merkezinin yer aldığı yapımı süren sosyal hizmetler kampüsünde incelemede bulundu. Kampüse ilişkin konuşan Bakan Göktaş, "Bizler için bütün hizmet verdiğimiz kitlelere yönelik de çok kıymetli. Biliyorsunuz huzurevlerinin çocuk evleri siteleriyle aynı alanda buluşturması da ayrıca değerli" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapımı süren sosyal hizmetler kampüsünde incelemede bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Diyarbakır'daki hizmet kapasitesini artırmak ve modern, bütüncül bir hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdiği Diyarbakır Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde incelemede bulunan Bakan Göktaş, projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kampüsün yakın bir zamanda hizmete açılacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Çok yakın zamanda inşallah Diyarbakırlı bütün hemşehrilerimize hizmet verecek olan bu sosyal hizmet merkezinde bölgenin ilk, aslında Diyarbakır'ın ilk huzurevi de resmi olarak açılacak. Yüz kapasiteli. Diğer yandan Çocuk Yaşam Merkezi burada beş evden oluşuyor. Altı binadan toplam burası 28 farklı yapıdan oluşan bir sosyal hizmet kampüsün ilk kabul birimiyle beraber her birimin kendine ait bir sosyal becerileri olan merkezleri de var. Parkları, çocukların zaman geçirebileceği spor tesisleri. Diğer yandan Engelsiz Yaşam Merkezimiz de gerçekten bölgeye önemli bir hizmet sunacak. Orada 81 kapasiteli engellilere yönelik hem yatılı hizmet verebilecek, diğer yandan da gündüzlü hizmetleriyle engellerimizin ihtiyaçlarına yönelik pek çok hizmeti de yine bu tesisimizde karşılayacağız" dedi.

"DİYARBAKIR'A KAZANDIRDIĞIMIZ ÇOK DEĞERLİ BİR HİZMET"

Diyarbakır Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün kente kazandırılan değerli bir hizmet olduğunu vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Burası gerçekten Türkiye'ye geliştirdiğimiz ve bu dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle aslında vatandaşlarımıza kazandırdığımız çok kıymetli bir eser. Bizim için model aslında. Çünkü bütün sosyal hizmet merkezlerimizi tek bir çatı altında buluşturmak, aynı kampüs içerisinde buluşturmak bizler için çok değerliydi. Burada hizmet verdiğimiz bütün vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarına binaen bir hizmet bulabilecek. Bu da bizim Diyarbakır'a kazandırdığımız çok değerli bir hizmet. Bugün alanı ziyaret ettik valimizle, milletvekilimizle beraber ve çok yakın zamanda tefrişatı biter bitmez de ilk kabulünü burada başlayacağız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de benzer sosyal hizmet merkezi kampüslerini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Eser ve hizmet siyasetimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaşımıza hizmet vermeye, onların yanında olmaya, ihtiyaçları olduğu her zaman devlet olarak her daim yanında olmaya yönelik pek çok hizmetlerimizi hem yatılı kuruluşlarımıza hem de gündüzlü kuruluşlarımıza sunmaya devam edeceğiz."

HUZUREVİ VE ÇOCUKEVLERİ AYNI ALANDA OLACAK

Kampüste huzurevi ve çocukevlerinin aynı alanda olmasının önemine değinen Bakan Göktaş, "Yapımlar oldukça kaliteli. 60 kişilik Çocuk Yaşam Merkezimiz var. İlk kabul birimimiz sadece buraya değil, aslında bütün bölgeye de hizmet verecek bir eser ve kampüs olarak da 51 metre karelik bir yapı. 28 farklı yapıdan oluşuyor. Dolayısıyla bizler için bütün hizmet verdiğimiz kitlelere yönelik de çok kıymetli. Biliyorsunuz huzurevlerinin çocuk evleri siteleriyle aynı alanda buluşturması da ayrıca değerli. Çünkü kuşaklar arası bağların kuvvetlendirmesi, hem küçüklerimizin büyüklerimizden bir şeyler öğrenerek değerler etrafında büyümesi hem de büyüklerimizin çocuklarımıza zaman zaman yanlarında olması, birlikte faaliyet göstermesi Aile Yılı ve Aile Nüfus On Yılı kapsamında da bizim önemsediğimiz projelerden bir tanesi. İnşallah çok güzel projeleri de burada hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'a Yeni Sosyal Hizmetler Kampüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Senem Aslan Senem Aslan:
    vay be Diyarbakır'a sosyal hizmetler kampüsü ?? huzurevi çocukevi beraber fena fikir değil ha ?? 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Arif Balta Mustafa Arif Balta:
    güzel bir proje olmuş Diyarbakır için. sosyal hizmetleri tek çatı altında toplamak akılcı bir karar. tabii inşaat kalitesi ve işletme masrafları önemli ama genel olarak olumlu geldi 0 0 Yanıtla
  • Derya Fidan Derya Fidan:
    yeni huzurevi açılması güzel ama masraf ne kadar olur merak ettim ya. bakım masrafları kim karşılayacak. devlet mi özel mi. diyarbakır'da işsizlik var zaten bunun yerine istihdam projeleri yapılsaydı daha iyi olurdu 0 0 Yanıtla
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