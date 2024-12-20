Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Duruşma çıkışı, adliye önünde karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Adliyesi Önünde Kavga Anları Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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