Diyarbakır Anneleri, Çocuklarına Kavuşmak İçin Oturma Eylemi Yapıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri, Çocuklarına Kavuşmak İçin Oturma Eylemi Yapıyor

Diyarbakır Anneleri, Çocuklarına Kavuşmak İçin Oturma Eylemi Yapıyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen Diyarbakır anneleri, eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor. Anneler, çocuklarını bekleyerek güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

13.08.2024 13:48
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Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1807'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, İstanbul'dan gelerek 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını belirterek, evladını beklediğini söyledi.

"Evladımı istiyorum. Anneyim, yüreğim yanıyor. Çocuklarımız için buradayız. Sonuna kadar buraya geleceğim, oğlumu alana kadar da bekleyeceğim." diyen Bingöl, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Bedriye Uslu da oğlu Mahmut'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını belirtti.

Uslu, "Mahmut oğlum beni görüyor, duyuyorsan gel devletimize, askerimize, polisimize teslim ol." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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