Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1615'inci gününde devam ediyor.
İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Annelerin mücadelesini desteklediklerini kaydeden Atan, annelerin mücadelesinin sadece Diyarbakır'da değil, birçok ilde devam ettiğini söyledi.
Annelere uygulanan en büyük şiddetin evladının bağrından koparılması olduğunu ifade eden Atan, "Yüce Rabbime hamdolsun, annelerin dik duruşu ve mücadelesi sayesinde 49 evlat ailesine kavuştu. Bu mücadele çok kıymetli ve değerli. Terör örgütüne de Kandil'e de meydan okuyorlar ve evlatlarını istiyorlar. Allah bütün evlatlarımızı inşallah ailelerine kavuştursun. Bizler de sürekli onların yanında yer almaya çalışıyoruz." dedi.
Oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren anne Ayten Elhaman da yaklaşık 7 yıldan beri oğluna hasret kaldığını dile getirerek, "Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, oğlumu onlardan alacağım. Eşimle beraber buradayız. Diyarbakır anneleri olarak tüm tehditlere rağmen yılmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kardeşi için oturma eylemine katılan Şehmus Dağdeviren ise oturma eyleminde kararlılık vurgusu yaptı.
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