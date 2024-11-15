Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti - Son Dakika
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Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

Diyarbakırspor Başkanı Akyol, evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti, destek verdi.

15.11.2024 15:18
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Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, 1901'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara üzerinde "Anneler cennettir", "Anneler nefestir", "Anneler her şeydir", "Anneler candır" ve Anneler hayattır" yazılı Diyarbakırspor forması ile atkı hediye etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akyol, buradaki annelerin yaşadığı duyguyu çok iyi bildiklerini belirtti.

Akyol, "Allah kimseye acı vermesin. Biz acıdan değil barış, dostluk ve kardeşlikten yanayız. Diyarbakırspor Kulübü olarak hiçbir zaman şiddetten yana olmadık. Hep kardeşlikten yana olduk. Annelerimiz için de elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız." dedi.

Oğlu Doğan için eylemini sürdüren baba Hacı Güger de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anne ve babalar olarak yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini söyledi.

"Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu vatan bu bayrak hepimizin." diyen Güger, en kısa sürede evlatlarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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