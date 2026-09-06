Diyarbakır Bağlar'da apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Diyarbakır Bağlar'da apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır Bağlar\'da apartmanda çıkan yangında 3\'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 9 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangında, 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye ederken yangını söndürdü ve sağlık ekipleri etkilenenlere ambulanslarda müdahale etti.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 9 katlı Aytek 8 Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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