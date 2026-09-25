Diyarbakır Bağlar'da Ayfer Çakmak'ı av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı

DİYARBAKIR'da O.Ç. (37)., tartıştığı eşi Ayfer Çakmak'ı (32) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi O.Ç., olayın ardından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 840'ıncı Sokak'ta meydana geldi. O.Ç., evde henüz bilinmeyen nedenle eşi Ayfer Çakmak'la tartıştı. Tartışma büyüyünce Ayfer Çakmak evden kaçarken, O.Ç. merdivende av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Ayfer Çakmak, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi koca O.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,