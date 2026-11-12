Diyarbakır Bağlar'da ev yangını söndürüldü, ekiplerin müdahalesi kask kamerasında

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kaynartepe Mahallesi'ndeki bir evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Öte yandan, ekiplerin çalışması bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.