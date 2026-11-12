Diyarbakır Bağlar\'da gece çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Diyarbakır Bağlar'da gece çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde gece bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluşurken çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı ve müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.
DİYARAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Ekiplerin yangına müdahale anı ise kask kamerasıyla kaydedildi.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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