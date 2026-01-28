Diyarbakır Belediye Eşbaşkanları ve Meclis Üyeleri Kobani İçin Maaşlarını Bağışladı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile Meclis üyeleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani için başlatılan dayanışma kampanyasına destek vererek bir aylık maaşlarını bağışladı.

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki belediye eşbaşkanları ve Meclis üyeleri, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun başlattığı Kobani ile dayanışma kampanyasına ilişkin Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun ile ilçe belediye eşbaşkanları ve belediyelerin Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, belediye eşbaşkanları bir aylık maaşlarını, meclis üyeleri ise bir aylık huzur hakkını dayanışma kapsamında bağışladı.

"Bu ateş, öncelikle Kürtleri yakmak istiyor"

Toplantıda konuşan Eşbaşkan Doğan Hatun, tüm Orta Doğu'nun büyük bir ateş çemberi içinde olduğunu belirterek, "Bu ateş, öncelikle Kürtleri yakmak istiyor. Orta Doğu'ya düşen bu ateş karşısında biz Kürtler suyuz. Biz bütün ateşleri söndüreceğiz. Orta Doğu'nun mazlum halkları, Kürt halkı gibi su olun; hep birlikte akarak bu ateşi söndürelim. O ateş bugün savaştır. O ateş, uluslararası güçlerdir; Orta Doğu'nun çeteleridir. O su ise barışsever taraftır. Onlar onurlu bir su gibi kendi toprakları üzerinde özgürce yaşamak istiyorlar" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki Kobani şehrinin HTŞ tarafından kuşatıldığını söyleyen Eşbaşkan Hatun, "Kobane halkının içme suyu bile kesildi. Elektrikleri kesildi, oradaki insanlar soğukla yok edilmek isteniyor. Bir damla su vermiyorlar, insanları susuzluktan öldürmek istiyorlar. Bizler de Diyarbakır yerel yönetimleri olarak bugün bir karar aldık. Kobane halkımız ve tüm bölge bu darlıktan kurtulup özgürleşene kadar, burada o bölgeyle dayanışma içindeki tüm faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz. Oradaki insanlar hepimizin kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşlarıdır. Kalbimiz birdir, kanımız birdir" diye konuştu.

"Bu ayki tüm maaşlarımızı Kobane halkına destek olmak için bağışlıyoruz"

Toplantıda bir karar aldıklarını ifade eden Eşbaşkan Hatun, şunları kaydetti:

"Bu ayki tüm maaşlarımızı Kobane halkına destek olmak için bağışlıyoruz. Bu parayla onlara su alacağız, çocuklara süt alacağız, çocuklara giysi alacağız; bu ağır koşullardan kurtulana kadar onlara soba ve odun alacağız. Hegemonik güçler bilsin ki biz Kürtler, başta kendimiz için olmak üzere tüm halklar için özgürlük istiyoruz. Biz savaş istemiyoruz. Bizi katletmek isteyenler de bilsin ki; siz ateşseniz biz suyuz. Direneceğiz, çocukların soğuktan donmasına izin vermeyeceğiz. Başta halkımız olmak üzere herkes uyanık olmalıdır. Bu, uluslararası ve genel bir komplodur. Bu komploya karşı ayağa kalkılmalıdır. Biz halkımızın yanındayız ve savaşa karşıyız."