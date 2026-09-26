Diyarbakır-Bingöl kara yolunda devrilen otomobilde 4\'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda devrilen otomobilde 4'ü çocuk 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Fisovası mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrilince 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve inceleme başlatıldığı öğrenildi.
DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde meydana geldi. T.Z.'nin kontrolünü yitirdiği 54 DV 412 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A., N.A., S.A., N.A., M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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