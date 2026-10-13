Diyarbakır Bismil\'de 12 yaşındaki çocuk yaralandı, sürücü serbest bırakıldı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı E.T. (12) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün, Bismil-Batman kara yolu Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 FT 527 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan E.T., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. E.T., tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.