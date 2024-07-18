Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, Kayyum Döneminde Alınan Kararları İptal Etti

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, Lice'de spor kompleksi, Çüngüş'te bin 581,78 metrekarelik taşınmaz ile Kayapınar'da mescit ve WC'lerin başka kurumlara 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin kayyum döneminde alınan kararları iptal etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında, belediyeye ait taşınmazların başka kurumlara tahsis edilmesi konusu gündeme geldi. Toplantıda, 14 Mart 2017'de Çüngüş ilçesi Çınar Mahallesi 146 ada 31 nolu parselde bulunan bin 581,78 metrekarelik taşınmazın Çüngüş Belediye Başkanlığı'na; Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Tema Parkı'nda idare binası içinde bulunan 101,10 metrekarelik mescit ve 42,26 metrekarelik WC'lerin 12 Temmuz 2021'de Kayapınar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne; Lice ilçesi Yenişehir Mahallesi 99 ada 1 nolu parsel 5 bin 994,90 metrekarelik arsa niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan kapalı halı saha, açık basketbol ve teniz kortunun 14 Kasım 2023'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis işlemi ele alındı.

Taşınmazlara ilişkin kararlar komisyonda değerlendirildi

Kayyum döneminde alınan kararlar, önce Meclis Hukuk Komisyonu'nda değerlendirildi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede, Tema Parkı'ndaki mescit ve WC'lerin tahsisinin, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen şartları sağlamadığı ve tahsis işleminin hukuka aykırı yapıldığı belirtildi.

Lice'deki spor kompleksi için ise belediyenin bu nitelikte benzer vasıflara haiz taşınmazı bulunmadığı değerlendirilerek, 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir yatırım yapma olanağının kararname gereğince mümkün olmadığı kaydedildi.

Çüngüş ilçesinde de bin 581,78 metrekarelik taşınmazın harabe olarak terk edilmiş olduğunun tespit edildiği kaydedilen değerlendirmede, "Harabe yapının yıkılma ihtimali vardır. Yapının yıkılması halinde can ve mal kaybına yol açması muhtemeldir. Bu sebeple ilgili tahsis işleminin iptalinin uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

Komisyon raporlarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Meclisi, belediyeye ait taşınmazlara ilişkin tahsis işlemleri ve devir protokollerinin iptaline oy çokluğuyla karar verdi.