Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, dezavantajlı kadınlara yönelik 'JINKART' uygulaması başlatılmasını kararlaştırdı. 18-64 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

08.07.2024 18:42  Güncelleme: 20:21
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, dezavantajlı kadınlara yönelik "JINKART" uygulaması başlatılmasını kararlaştırdı. Oy birliğiyle kabul edilen karara göre, 18-64 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığının, sosyal güvencesi olmayan kadınların hayatını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaşım yapabilecekleri JINKART verilmesine ilişkin çalışma, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında ele alındı. Toplantıda oy birliği ile uygulamanın hayata geçirilmesini kararlaştırıldı.

18-64 yaş aralığındaki kadınlar yararlanacak

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan oluşan komisyon kimlerin JINKART kullanabileceğini tespit edecek. Herhangi bir geliri olmayan 18-64 yaş arası kadınlara; Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde geçerli olmak üzere aylık 90 biniş tanımlanacak. Ayrıca kart sahiplerine, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesis ve iştirakları ile belediyenin kültürel faaliyetlerinden yüzde 20 indirim hakkı tanınacak.

Başvuru koşulları açıklanacak

Başvuru koşulları açıklandıktan sonra yeterlilik koşullarını sağlayan kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen merkezlere başvurularını yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak - Son Dakika

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