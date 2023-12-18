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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnafa Yönelik Geziler Düzenliyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnafa Yönelik Geziler Düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnafa yönelik başlattığı 'Kentini Tanı Kendini Tanıt Projesi' kapsamında düzenlediği gezilerle devam ediyor. Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında eğitim alan kursiyerler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezip bilgi ediniyor. Eğil ilçesindeki tarihi ve inanç turizmi mekanlarını ziyaret eden katılımcılar ayrıca tekne turu da gerçekleştirdi. Esnafa yönelik gezi ve tanıtım programları devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnafa Yönelik Geziler Düzenliyor
18.12.2023 - 12:21,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, esnafa yönelik başlattığı "Kentini Tanı Kendini Tanıt Projesi" kapsamında düzenlediği geziler sürüyor.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler kentteki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından kentin tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgili bilgi verildi.

Eğil ilçesindeki tarihi ve inanç turizmi kapsamında önemli mekanları ziyaret eden katılımcılar tekne turu da yaptı.

Esnafa yönelik gezi ve tanıtım programlarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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