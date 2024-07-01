Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Sivil Toplum Örgütleriyle Buluştu

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 5 yıllık Stratejik Plan hazırlığı kapsamında düzenlenen "Odak Grup" toplantılarında kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluştu. Kadın çalışmaları için ayrılan bütçeyi arttıracaklarını belirten Eş Başkan Küçük, istihdam, kadın danışmanlık merkezleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanını güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 2025-2029 Stratejik Planın hazırlanması amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Odak Grup" toplantılarının ilki kentteki kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle başladı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Genel Sekreter Yardımcısı Zerrin Türk, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özden Gürbüz Sümer ile Kadın Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (KASED), Rosa Kadın Derneği, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Kadın Meclisi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezinin de aralarında bulunduğu birçok kadın sivil toplum örgütünün temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Eş Başkan Küçük, Odak Grup toplantılarını kadınlarla başlatmalarının kendileri için çok önemli olduğunu hatırlattı. Seçim kampanyası boyunca Diyarbakır'ın yeniden bir kadın kenti olacağını vurgulayan Küçük, şöyle devam etti:

"Son 8 yılda yapamadığımız tüm projeleri, tüm yeni çalışmaları, beraber öreceğimiz alanları düşünerek dedik ki; Diyarbakır yeniden bir kadın kenti olacak. Sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri değil 4 merkez ilçe ve diğer dış ilçelerde kadın istihdamını güçlendirme, kadın danışmanlık merkezlerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanını güçlendirme üzerine bir çalışma yaptık."

'Kadın çalışmaları için daha fazla bütçe'

Farklı kurumlardan birçok kadının toplantıya katıldığına dikkati çeken Küçük, kadınların fikir ve görüşleriyle Stratejik Planı güçlendirecek bir noktaya geleceklerini ifade etti. Önceki yönetimlerde yüzde 58 oranında bütçenin yol ve imara aktarıldığını ancak en düşük bütçenin ise kadın politikaları alanına ayrıldığını paylaşan Küçük, "2025-2029 Stratejik Planında kadın çalışmaları ve sosyal hizmet alanına daha fazla bir bütçenin ayrıldığı bir çalışmayı önümüze koymak istiyoruz" diye konuştu.

Kadınlar taleplerini dile getirdi

Kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri de toplantıda söz alarak, kadın sorunları ve çözüme dair görüş ve taleplerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Plana ilişkin yaptığı toplantıların önemine vurgu yapan STK temsilcileri, kadınlara yönelik şiddete karşı Büyükşehir Belediyesinin etkin rol almasını istedi.

'Kadınlara iş imkanı sunulmalı'

Kadın sığınma evlerinin sayısını az olduğunu vurgulayan kadınlar, sığınma evleri için güçlendirici programların devreye girmesini talep etti. Yoksulluğun toplumsal bir sorun olduğunu, fakat kadınların toplumsal cinsiyet konusunda yoksulluğu daha derinden yaşadığını hatırlatan kadınlar, belediyenin kentteki işveren örgütleriyle ortak protokoller çerçevesinde kadınlara hem mesleki hem de iş imkanı sunulması konusunda çalışma yürütmesini istedi.

'Belediyeler şiddete karşı ağ oluşturmalı'

Mahallelerde kadın sağlık merkezlerinin oluşturulması ve sağlık konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını isteyen STK temsilcileri, şu talepleri dile getirdi:

"Kadına yönelik şiddete karşı belediyeler şiddet ağı oluşturup, kolay bir ulaşım hizmeti sunmalı. Uyuşturucu madde kullanımına karşı bazı merkezler kurularak mücadele edilmeli. İş yerlerinde kreşlerin açılması yaygınlaştırılmalı. Merkez ilçeler için AŞ evi ve ekmek fabrikası açılmalı. Kadınlara eğitim ve mesleki beceri sağlayacak köy evleri kurularak, üretimin artırılması ve kadınların iş hayatına dahil edilmesi sağlanmalı. Kadın kütüphaneleri oluşturulmalı."