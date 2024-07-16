Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yoksulluk Haritası Çıkaracak - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yoksulluk Haritası Çıkaracak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yoksulluk Haritası Çıkaracak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için 'kadın yoksulluk haritası' çalışması başlattı. Kadınların görüşleri alınarak projeler oluşturulacak.

16.07.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadıkları sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için başlattığı çalışma kapsamında 'kadın yoksulluk haritası' çıkaracak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınlara yönelik projeler geliştirmek için Benusen Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde saha çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında kadınların yaşadıkları sorunlar yerinde tespit edilecek ve kadınların görüşleri alınarak projeler oluşturulacak.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özden Gürbüz, öncelikle temel hedeflerinin kadın yoksulluk haritasını çıkarmak olduğunu belirterek, "Benusen'deki evleri tek tek gezerek bir yoksulluk haritası çıkartıyoruz. Burası şu anda pilot bölge ama biz bunu Diyarbakır geneline yaymayı hedefliyoruz. Benusen'de yaşayan kadınların talepleri, yaşadıkları sorunlar ve beklentileri nelerdir, bunlarla ilgili fizibilite çalışması yürütüyoruz. Aynı zamanda bu çalışmaları kayıt altına alarak daha sonra yürüteceğimiz çalışmalara, projelerimize yol gösterecek bir haritaya dönüştüreceğiz" dedi.

Kadınlarla ortak projeler geliştirilecek

Oluşturacakları yoksulluk haritası üzerinden kadınlarla ortak kararlar alarak projeler ve çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Gürbüz, "Bu çalışmalar; sosyal yardım çalışmaları, çocuk alanı, gençlik, ekonomik veya psikolojik çalışmalar olacak. Tüm çalışmalar ise tutulan raporlardaki verilerden çıkarılarak yapılacak" diye konuştu.

'Kadınlarla temas kurmak istiyoruz'

Yürüttükleri çalışma kapsamında kadınların, yaşadıkları sorunları çok net ifade edebildiklerini gözlemlediklerini vurgulayan Gürbüz, şunları aktardı:

"Soruna karşı çözümü çok rahat sunabiliyorlar. O yüzden sorunun kaynağı da çözümü de orası. Bu nedenle saha çalışması bizim için çok önemli. Biz çalışmalarımızı kapalı duvarlar ardında yapmak istemiyoruz. Kadınlarla temas kurmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Yoksulluk Haritası Çıkaracak - Son Dakika

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