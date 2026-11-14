Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadınlar için şiddete karşı bisiklet turu düzenledi

Diyarbakır'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar bisiklet turu düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığınca merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Kadın Politikaları Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer, etkinlik öncesinde Koşuyolu Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetle mücadele ağını ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sümer, "Sadece kadınları değil halkımızın tamamını şiddetle mücadelede bizimle dayanışmaya ve şiddete dur demeye davet etmek için bugün pedallarımızı çeviriyoruz." dedi.