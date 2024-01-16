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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri düzenledi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri programını düzenledi. Programa katılan Diyarbakırlılar, Hatipoğlu'nu yakından görmekten mutluluk duyduklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Programda Hatipoğlu'na plaket ve çiçek takdimi yapıldı ve etkinlik dualarla sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri düzenledi
16.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:47
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı program kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Diyarbakırlılarla buluştu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dinleyicilerden Zeynep Yaşar, Hatipoğlu'nu yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Onu çok seviyoruz. Bu etkinlikler için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. İyi ki böyle etkinlikler yapıyorlar." dedi.

Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Muhammed Aygün, şunları aktardı:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu etkinlikten çok memnunuz. Böyle etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel. Diyarbakır'ımızın kültürünü, tarihi eserlerini çok güzel tanıtıyorlar. Nihat Hatipoğlu'na da çok teşekkür ederim."

Dinleyicilerden Halime Savancı, "Diyarbakır'da böyle bir organizasyon olduğu için çok mutluyuz. Organizasyonu düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu Nihat Hatipoğlu'na plaket ve çiçek takdimi yaptı.

Etkinlik, katılımcılarla birlikte yapılan dualar ile sona erdi.

Kaynak: AA
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