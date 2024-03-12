Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, market, şarküteri, fırın, lokanta, kasap, unlu mamul ve tatlı satışı yapan iş yerlerini denetleyerek ekmeklerin üretim, genel temizlik koşulları, gramajın standartlara uygunluğu, ürünlerin fiyat etiketi, tarifesi ve son kullanma tarihi konularında denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde, tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli yasal işlemler uygulandı.
Fiyat etiketi ve tarifesine yönelik düzenlenen tutanaklar, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
Son kullanma tarihi geçen ürünlere el konularak zabıta ekiplerince imhası gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri ayrıca insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.
Öte yandan, Sağlık işleri Daire Başkanlığına bağlı gıda kontrol ekipleri de iftar çadırları için yemek yapan firmaların üretimini denetledi.
Tesislerin hijyen durumu, hammaddelerin son kullanma tarihleri, kullanım koşullarını denetleyen ekipler, etlerin uygun soğutucu ortamlarda bekletilmesi ve işlenmesi sırasında herhangi bir bozulma olmaması için aşçılara ve ilgili personellere gerekli uyarıları yaptı.
Üretimlerde pişirme sıcaklıklarını özellikle ölçüm yaparak takip eden ekipler, ramazan ayı boyunca halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda Bülbül şiiri okundu ve tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın konuşmasının ardından oratoryo ve öğrenci korosu marşlar seslendirdi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı'nın 26 Mart'ta ihalesinin yapılacağını duyurdu. Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ihtişamlı yapının ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti.
Afyonkarahisar'da jandarma trafik timleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde sorgulama yapmak isteyen kadın jandarma astsubay karşısında kadın otobüs kaptanını görünce ilginç anlar yaşandı. Otobüs kaptanının evraklarında herhangi bir eksiklik bulunmazken, astsubay yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı. Otobüs kontrollerin ardından yoluna devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı. Aylık olarak ise sanayi üretimi değişmedi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından migren hastalığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programında, migren hastalığı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü'ne 'Migren Dostu İş Yeri Belgesi' takdim edildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde belediyenin araç filosuna yeni kamyon, otobüs, çöp arabası ve kepçe gibi araçlar eklendi. Kaymakam Melih Aydoğan'ın hizmetleri takdirle karşılandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen bir TIR ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?