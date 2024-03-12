Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, market, şarküteri, fırın, lokanta, kasap, unlu mamul ve tatlı satışı yapan iş yerlerini denetleyerek ekmeklerin üretim, genel temizlik koşulları, gramajın standartlara uygunluğu, ürünlerin fiyat etiketi, tarifesi ve son kullanma tarihi konularında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli yasal işlemler uygulandı.

Fiyat etiketi ve tarifesine yönelik düzenlenen tutanaklar, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Son kullanma tarihi geçen ürünlere el konularak zabıta ekiplerince imhası gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri ayrıca insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, Sağlık işleri Daire Başkanlığına bağlı gıda kontrol ekipleri de iftar çadırları için yemek yapan firmaların üretimini denetledi.

Tesislerin hijyen durumu, hammaddelerin son kullanma tarihleri, kullanım koşullarını denetleyen ekipler, etlerin uygun soğutucu ortamlarda bekletilmesi ve işlenmesi sırasında herhangi bir bozulma olmaması için aşçılara ve ilgili personellere gerekli uyarıları yaptı.

Üretimlerde pişirme sıcaklıklarını özellikle ölçüm yaparak takip eden ekipler, ramazan ayı boyunca halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam edecek.