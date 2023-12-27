Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı 2. oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası Finali'nde 2. oldu.
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan sporculardan oluşan Atletizm Takımı Siirt'te düzenlenen ve 36 takımın katıldığı Atletizm Türkiye Kros Ligi yarışlarına U14 erkekler kategorisinde katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, yarışmada 2. seçildi.
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