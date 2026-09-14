Diyarbakır Çermik'te 2026-2027 eğitim yılı ilk ders ziliyle başladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Gelincik Dağı İlkokulu'ndaki törenin ardından öğrenciler ders başı yaparken, programda öğrencilere çanta hediye edildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.
Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü dolayısıyla Gelincik Dağı İlkokulu'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Çalınan zilin ardından öğrenciler ders başı yaptı.
Programda, öğrencilere çanta hediye edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Çermik'te 2026-2027 eğitim yılı ilk ders ziliyle başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?