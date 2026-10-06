Diyarbakır Çınar'da jandarma yaklaşık 820 kg sağlıksız hayvansal ürün ele geçirdi - Son Dakika
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Diyarbakır Çınar'da jandarma yaklaşık 820 kg sağlıksız hayvansal ürün ele geçirdi

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Diyarbakır Çınar\'da jandarma yaklaşık 820 kg sağlıksız hayvansal ürün ele geçirdi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarmanın araçta yaptığı aramada, sağlıksız olduğu değerlendirilen yaklaşık 820 kilogram hayvansal içyağ ve sakatat ele geçirildi. Olayla ilgili 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçu kapsamında adli işlemlere başlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen yaklaşık 820 kilogram hayvansal ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, C.A.'nın kullandığı araçta arama yapıldı.

Aramada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen menşei belli olmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen yaklaşık 820 kilogram hayvansal içyağ ve sakatat bulundu.

Olayla ilgili "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
DiyarbakırJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelÇınarSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çınar'da jandarma yaklaşık 820 kg sağlıksız hayvansal ürün ele geçirdi - Son Dakika
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