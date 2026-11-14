Diyarbakır Çüngüş'te ekipler 61 yaşındaki kadını kayalıkta bilinci kapalı buldu - Son Dakika
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Diyarbakır Çüngüş'te ekipler 61 yaşındaki kadını kayalıkta bilinci kapalı buldu

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Diyarbakır Çüngüş\'te ekipler 61 yaşındaki kadını kayalıkta bilinci kapalı buldu
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan 61 yaşındaki kadın, ailesinin başvurusu ile jandarma, emniyet, AFAD ekiplerince arandı. Ekipler, kadını sabah Akpınar mevkisinde kayalıkta bilinci kapalı buldu; kendine gelen kadın Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kıymet Altunbay (61), bir kayalıkta bilinci kapalı halde bulundu.

Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan Kıymet Altunbay'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Altunbay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar mevkisinde bir kayalıkta bilinci kapalı şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Kıymet Altunbay, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altunbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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