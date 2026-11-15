Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 62 yaşındaki kadın Akpiyar mevkisinde sağ bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 62 yaşındaki kadın Akpiyar mevkisinde sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çüngüş\'te kayıp 62 yaşındaki kadın Akpiyar mevkisinde sağ bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kayıp 62 yaşındaki kadın, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla merkeze yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Akpiyar mevkisinde sağ bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, kontroller için Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 62 yaşındaki Kıymet Altunbaş, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan Altunbaş'ın önceki gün saat 19.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kadın, ilçe merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Akpiyar mevkisinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Altunbaş, gerekli kontrollerin yapılması için Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Kasım'dan beri haber alınamayan Altunbaş için yürütülen arama çalışmalarına AFAD İnsansız Hava Aracı Ekibi'nin de katıldığı belirtildi.

Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ekibimiz, müdürlüğümüze ait arama dronu ile gün boyunca bölgede havadan tarama yaptı. Vatandaşımız sabah saatlerinde sağ olarak bulundu ve ilgili birimlerce kontrolleri yapıldı. Arama çalışmalarında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerDiyarbakırJandarmaÇüngüşGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti Hacı Yakışıklı özür diledi 10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
İki aile resmen savaştı 1’i ağır 11 kişi yaralandı İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 10:36:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 62 yaşındaki kadın Akpiyar mevkisinde sağ bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android