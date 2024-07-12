Diyarbakır'da 1 Milyon 459 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1 Milyon 459 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 1 Milyon 459 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 459 bin kök kenevir ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

12.07.2024 19:02
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 459 bin kök kenevir ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kulp ilçesi kırsalında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, operasyonda 1 milyon 459 bin kök kenevirin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 11 Temmuz 2024 günü  bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Kulp İlçesi kırsalında icrasına başlanılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik narko-terör operasyonu' başarıyla tamamlanmıştır. 704 bin kök kenevir bitkisi ve 755 bin kök skunk bitkisi olmak üzere 1 milyon 459 bin kenevir bitkisi imha edilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1 Milyon 459 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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