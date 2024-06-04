Diyarbakır'da 103 Kaçakçılık Operasyonunda 21 Tutuklama

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DİYARBAKIR'da Mayıs ayında polisin düzenlediği 103 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 132 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik Mayıs ayında 103 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 132 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 21 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda da 6 uzun namlulu silah, 32 tabanca, 5 av tüfeği, 95 şarjör, 5 bin 16 litre akaryakıt, 31 bin 111 paket sigara, bin 802 elektronik sigara, 603 kilo kıyılmış tütün, 106 kilo nargile tütünü, bin 770 kilo nargile kömürü, 2 milyon 559 bin 500 dal makaron, 2 bin 190 dal puro, 78 bin 382 sigara sarma kağıdı, 275 kaçak cep telefonu, 821 kaçak cep telefonu aksesuarları, 8 bin 492 kaçak gözlük, 939 kaçak kol saati ele geçirildi.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,