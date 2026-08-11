Diyarbakır'da 113 Aranan Yakalandı
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
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