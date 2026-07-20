Diyarbakır\'da 137 Aranan Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.