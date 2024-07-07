Diyarbakır'da 1500 Yıllık Kilise Kalıntısında Denizyıldızı Fosili Bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1500 Yıllık Kilise Kalıntısında Denizyıldızı Fosili Bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda, 1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosiline ulaşıldı. Kazılar, geçen yıl bulunan kilise kalıntısında devam ediyor ve bu yıl 9 mezarın daha tespit edildiği alanda, amforaya ait parçalar ile 5 kollu denizyıldızı fosili bulundu. Buluntular, incelenmek üzere müzeye götürüldü ve kazılar, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar devam edecek.

07.07.2024 15:13
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde arkeolojik kazılarda bulunan 1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosiline ulaşıldı.

İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından söz konusu bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, toplam 40 kişinin katılımıyla sürüyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda, içinde 46 mezar, sikke, kandil, sütun ve altlıkları gibi eserlerin bulunduğu kilise kalıntısı olduğu tespit edilen alanda, bu yıl 28 Haziran'da çalışmalara yeniden başlandı.

Bu yıl 9 mezarın daha tespit edildiği alandaki kazılarda, amforaya ait parçalar ile 5 kollu denizyıldızı fosili bulundu.

Çalışmalarda elde edilen buluntular, incelenmek üzere götürüldüğü Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Kulp, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 1500 Yıllık Kilise Kalıntısında Denizyıldızı Fosili Bulundu - Son Dakika

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