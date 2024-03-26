Diyarbakır'da 192 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 192 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 192 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 192 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak ve uyuşturucu maddeleri adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi.

26.03.2024 13:33
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 192 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bağlan Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 192 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 192 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 192 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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