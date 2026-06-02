Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 24 kişi yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 24 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?