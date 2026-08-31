Diyarbakır'da 38. Matematik Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 38. Matematik Sempozyumu Başladı

Diyarbakır\'da 38. Matematik Sempozyumu Başladı
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Dicle Üniversitesi'nde başlayan sempozyumda, matematik alanındaki bilimsel çalışmalar sunulacak.

Diyarbakır'da 38. Ulusal Matematik Sempozyumu başladı.

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Türk Matematik Derneği işbirliğinde ???????düzenlenen sempozyum, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Dört gün sürecek sempozyumda, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacılar, matematiğin farklı alanlarındaki bilimsel çalışmalarını sunacak.

Sempozyum kapsamında bilimsel sunumların yanı sıra akademik değerlendirmeler yapılacak ve farklı çalışma alanlarındaki işbirliği imkanları ele alınacak.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, yaptığı konuşmada, Ulusal Matematik Sempozyumu'nun 2013'ün ardından yeniden Dicle Üniversitesinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Matematiğin yapay zeka, mühendislik, tıp ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alandaki gelişmelerin temelinde yer aldığını belirten Eronat, sempozyumun farklı üniversitelerden bilim insanlarını bir araya getirerek akademik işbirliklerine??????? katkı sunacağını ifade etti.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatun Özlem Güney de sempozyum kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri Diyarbakır'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ulusal Matematik Sempozyumu'nun Türk Matematik Derneği himayesinde 1988'den bu yana düzenlendiğini aktaran Güney, Dicle Üniversitesinin daha önce 2013'te 26. Ulusal Matematik Sempozyumu'na ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sevtap Sümer ise sempozyumun uzun bir aranın ardından yeniden Diyarbakır'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 38. Matematik Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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